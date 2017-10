Dipingere con rum, vino, caffè e cioccolato

Costruire sul momento un atelier, nell'atmosfera calda di un locale, per dipingere e tracciare le linee che saranno riempite dei colori della natura, delle bevande che allietano i momenti conviviali. Immortalati su carta, con tecniche miste. E' l'opera di Oreste Sabadin, artista nato a Venezia, pittore, grafico, con al suo attivo numerose partecipazioni in Italia e all'estero. Clarinettista, partecipa con il 'Ricatti enesemble' a concerti, incisioni discografiche e lavori teatrali in qualità di musicista e attore. Ora, una sua mostra personale è stata inaugurata a Milano, Twelve, dal 15 marzo al 18 aprile. Un piccolo quadretto è emblematico. Lo si vede nella Foto Gallery di questo articolo. Su cartoncino, un segno grafico delicato, ispirato a Paul Klee, riempito con le tonalità e i pigmenti di vino, birra, rum. Gradazioni di colori terrei e di spirito.