Il 20 novembre 1989 l'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, un testo composto da 54 articoli. A oggi è stata recepita da 193 stati con leggi ad hoc. In Italia è stata ratificata nel 1991 con la legge n. 176/1991. Dal 1997 è stata anche istituita la Giornata sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Cosa dice la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza Gli stati devono impegnarsi ad applicare i principi generali e le norme dettate dalla Convenzione, ispirandosi ad esse per promuovere leggi, regolamenti e testi normativi. Si poggia su quattro principi base:

Non discriminazione

(i diritti devono essere garantiti a tutti i minori senza distinzione di razza, sesso, religione, lingua, opinioni dei genitori).

(l'interesse dei bambini hanno priorità in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica)(gli stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini)(in tutti i processi decisionali che li riguardano è necessario ascoltare o interpretare le loro opinioni).L'importanza di questo testo è anche pratica: agli stati ancora sprovvisti di norme in materia danno un'ispirazione moderna, attuale, efficace, da tradurre in legge sul proprio territorio, da iscrivere nelle proprie costituzioni. In mancanza di queste direttive, il riconoscimento dei diritti dei bambini sarebbe più lento e più incerto in ogni parte del mondo, specialmente nei paesi arretrati o in quelli che fuoriescono da un passato coloniale o da un periodo di guerra civile.Nei 54 articoli e due appendici della Convenzione si trovano diversi termini tecnici non facilmente comprensibili. Eccola tradotta in termini semplici ed efficaci, per scoprire il diritto all'ascolto, agli spazi verdi e... al gioco!