Diritto ad accedere alle cure mediche mondiali

Se da un lato l'ultima Conferenza Ministeriale del novembre 2001 ha rappresentato una vittoria da parte dei Paesi in via di sviluppo con il diritto ad accedere alle cure mediche attraverso l'adozione della "Dichiarazione sugli accordi TRIPs e la Salute Pubblica", dall'altro in questi due anni non solo non si sono avuti miglioramenti nell'attuazione della dichiarazione, ma anzi i Paesi più ricchi hanno cercato di ostacolarla in ogni modo. Il successo di Doha deriva da una serie di eventi che hanno sottolineato e portato all'attenzione dell'opinione pubblica il problema dell'accesso ai farmaci nei Paesi meno sviluppati. Nell'aprile 2001 trentanove case farmaceutiche mossero una causa nei confronti di una legge del governo Sudafricano (Medicine Act) che permetteva licenze obbligatorie in campo farmaceutico e sanitario. La mobilitazione degli attivisti sudafricani fu tale da coinvolgere l'opinione pubblica mondiale e costringere gli Stati Uniti a ritirarsi da una causa in seno all'OMC contro una legge brasiliana volta anch'essa a raggirare i diritti di brevetto sanciti dall'accordo TRIPs (1995) per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e successivamente le case farmaceutiche si ritirarono dalla controversia contro il Sudafrica. Il G8 di Genova e la costituzione del Global Fund per combattere AIDS, Tubercolosi e Malaria contribuirono a sottolineare lo squilibrio tra il Nord e il Sud del mondo per quanto riguarda il diritto alla salute e l'accesso ai farmaci. L'11 settembre ebbe come conseguenza quella di mostrare chiaramente come lo sviluppo e la ricchezza influiscano anche nel diritto alla salute. L'incubo del Carbonchio "obbligò" gli Stati Uniti e il Canada ad imporre alla Bayer, detentrice del brevetto del vaccino, una licenza forzata, atto legittimo, ma condannato dagli stessi se utilizzato da paesi come il Sudafrica e il Brasile per combattere epidemie come l'AIDS, la Tubercolosi o la malaria. Messi sulla difensiva i Paesi più ricchi a Doha hanno quindi accettato la Dichiarazione. In base ad essa gli stati membri dell'OMC si impegnano a riconoscere la supremazia della salute pubblica e dell'accesso ai farmaci rispetto agli accordi TRIPs che sono stati comunque riconfermati, ma interpretati in modo da riconoscere agli Stati membri il diritto di proteggere la salute e di promuovere l'accesso ai farmaci (paragrafo 4 della Dichiarazione), infatti ogni paese ha il diritto di emettere una licenza obbligatoria per produrre localmente farmaci necessari per le emergenze nazionali anche nel caso in cui una casa farmaceutica straniera detenga il brevetto. Ciò significa riconoscere un'alternativa alla logica del "brevetto" tanto cara al mondo del commercio internazionale. Nei quattordici mesi successivi alla dichiarazione le nazioni più ricche (Stati Uniti, Unione Europea, Canada, Svizzera e Giappone), spinte dalle pressioni delle lobbies farmaceutiche, hanno cercato di inibire la dichiarazione al punto che il passo avanti di Doha si rivela oggi un arretramento. L'azione dei paesi industrializzati si mosse soprattutto nei confronti dell'importazione parallela, argomento molto caro alle grandi case farmaceutiche che, timorose della concorrenza dei prodotti generici brasiliani e indiani che avrebbero potuto ledere il mercato dei loro prodotti, fecero forti pressioni sui propri governi al punto che il 16 dicembre 2002 gli Stati Uniti bloccarono i negoziati facendo saltare l'adozione del "testo Motta" contenente una proposta di soluzione suggerita dall'UE ricca di procedure abbastanza macchinose da rendere impossibile la produzione di farmaci generici fino al 2005, anno in cui quasi tutti i paesi in via di sviluppo che producono generici dovranno applicare pienamente l'accordo TRIPs. Recentemente gli Stati Uniti stanno cercando di stipulare una serie di accordi regionali e bilaterali che potrebbero addirittura indebolire o anare Doha irrigidendo le norme sul diritto di proprietà intellettuale. La situazione più grave è quella riguardante l'accordo sul libero commercio delle Americhe (FTAA) in cui vi sono alcune misure quali: l'estensione della durata del brevetto oltre i 20 anni richiesti dall'accordo TRIPs (TRIPs-plus); il divieto di esportare farmaci sulla base di una registrazione forzata; il diritto esclusivo sui dati relativi agli studi clinici in grado di ritardare l'introduzione dei farmaci generici anche in quei paesi in cui i farmaci non sono brevettati. L'accordo FTAA, se approvato, passerà sopra i TRIPs e la Dichiarazione di Doha facendo vincere ancora una volta la logica di mercato rispetto a quella della salute. Claudia Sala Responsabile Lila Cedius