Questo ragazzo è sceso da 3000 metri con una bici Graziella

"Ragazzi, ci apprestiamo a scendere dallo Chaberton con la Graziella. Sarà dura a scendere...Yo! Ci siamo...let's go!", così Erich Costantino, ciclista piemontese di Pinerolo, ha cominciato a scendere sul sentiero ciottoloso della montagna. Già dopo pochi metri Erich ha cominciato a notare le difficoltà pratiche: "Si incomincia a ballare il tango...frena veramente poco sta ragazza, però dai si fa". Durante la discesa si è anche reso conto di aver settato male le sospensioni, giusto per aggiungere qualche difficoltà in più all'impresa, a cui si aggiungono la discesa al tramonto e il freddo ("ho le mani gelate").

Discesa della montagna con la Graziella, parla il protagonista

Curiosità sul Monte Chaberton