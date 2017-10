Disintossicare le emozioni

Con un diffusore aerosol di oli essenziali non un brucia-profumi nè un vaporizzatore), il benessere è immediato e duraturo. Si formano aerosol aromatici, ionizzati, che creano ossigeno nascente ionico, fortemente battericida che contribuisce a disinquinare l'atmosfera. Questa potente ionizzazione naturale, facilita il trasporto e la penetrazione degli elementi aromatici nel corpo attraverso i 200 metriquadri di mucose polmonari, in cui avviene la rigenerazione di 5 litri di sangue al minuto ! Questo spiega l'efficacia e la rapidità della rivitalizzazione e della disintossicazione dell'organismo. L'aerosol aumenta di sessantamila volte la superficie di contatto in rapporto alla goccia di origine la quale, ionizzata, non si condensa più, ragione per cui anche dopo 24 ore dalla sua diffusione, il 50 per cento dell'aerosol può rimanere ancora in sospensione nell'aria. Per una aerosolterapia energica, si possono fare delle inalazioni dirette, per 5-10 secondi, da 1 a 6 giorni, secondo il caso. Prudenza in caso di asma. Per un sostegno psicologico, è indicata la diffusione di una miscela a base di agrumi (arancio-buccia, mandarino-buccia), la quale non solo è riposante ma anche, a dosi elevate, euforizzante. Questo procedimento efficace e inoffensivo, permette di prendere un certo distacco dagli avvenimenti e, dunque, di recuperare, senza lasciarsi trascinare in una spirale distruttiva. Nei momenti della giornata in cui la diffusione è impossibile, il trattamento si completerà vantaggiosamente con unzioni dolci agli oli essenziali, sul plesso solare e la nuca, utilizzando un modo sinergico aromatico rilassanti (a base di olio essenziale di vera verbena odorosa, di camomilla blu, di mandarino), anche sotto forma di gel di olio da massaggio. Si può, inoltre, completare il trattamento con una sinergia calmante di olio essenziale di maggiorana dei giardini (anti-depressiva, ansiolitica), di basilico e di estragone (entrambi anti-spasmodici), da prendere sotto la lingua o con poco miele, 1 goccia 2-3 volte al giorno. Così facendo, ci si sentirà più forti e in grado di affrontare le inevitabili avversità quotidiane. Jacques Paltz