Riniti, bronchiti, disintossicarsi con l’ayurveda

"Come la neve sui monti ai primi caldi" vanno ad ostruire in forma di muco i canali metabolici dell'orfonismo. Così scrive poeticamente Coraka, un autorevole medico ayurvedico dell'antichità; ciò avviene particolarmente a livello delle vie respiratorie e delle articolazioni. Riniti, bronchiti con ostruzioni bronchiali e conseguenti difficoltà respiratorie, artriti e manifestazioni reumatiche sono i sintomi più comuni e frequenti. Secondo l'Ayurveda è tassativo la riduzione del consumo di grassi, latticini e carni. La tavola deve abbondare di frutta e verdura (erbe amare), orzo, miglio, segale, zenzero fresco, miele sono da preferire. E tanta attività fisica, non indulgendo alla sonnolenza caratteristica del periodo. Un buon preparato erboristico a base principalmente di Pistacia Integerrima e Saussuralappa e altre erbe associate può ridurre i broncospasmi e le mucosità dando sollievo al respiro (Tulsi Supra, un cucchiaio da tavola due volte al dì - reperibile in farmacia). Romeo Compostella