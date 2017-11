Disturbi alimentari

In Silvia si riconosce la presenza di un disturbo alimentare: ossessione del cibo e del peso che si manifesta col rifiuto del cibo, abbuffandosi, vomitando, facendo una rigida attività fisica o attraverso altri comportamenti che si concentrano nell'assumere, liberarsi o evitare il cibo. Fare diete e attività fisica, preoccuparsi del peso e del proprio aspetto fa parte della nostra società. Oggi anche gli uomini hanno sempre più cura del proprio corpo. Tutti soffriamo di disturbi alimentari? No di certo. Il disturbo prevede un atteggiamento verso il cibo e il peso portato all'esasperazione. Il comportamento alimentare è utilizzato per risolvere conflitti emotivi e difficoltà che non hanno a a che vedere con il cibo e con il peso. Una persona che soffre di bulimia mangia, non perché ha fisicamente fame, ma per bloccare sentimenti spiacevoli da cui teme di essere sopraffatta. Una ragazza anoressica può arrivare a morire di fame, non perché non abbia appetito, ma perché vuole sentire di avere il controllo sulle sue funzioni corporali. È, quindi, una soluzione esteriore ad un disagio interiore. Se la preoccupazione "sono abbastanza brava"? diventa "sono abbastanza magra"?, ci si crea una sistema esterno su cui basare l'autostima. Ingrassando si ottiene un giudizio negativo sulla propria persona che può essere attribuito al peso, senza esporsi a un livello più profondo. La psicoterapia con Silvia parte dal ricostruire le emozioni e i pensieri. A volte il cibo le serve per manifestare la rabbia che prova nei confronti degli altri e non si permette di esprimere per paura di perdere la loro approvazione. Abbuffarsi e vomitare funzionano come potenti "anestetici emotivi", consentendole di non sentire le terribili sensazioni di tristezza, ansia e noia. Silvia può così rivedere la sua "teoria dell'impulso": non è qualcosa di più forte di lei che la costringe a mangiare e vomitare, ma un tentativo di far fronte a un disagio più profondo che oggi riconosce con più consapevolezza e che può decidere di affrontare in modo diverso. Alessandra Terreni, Monica Durante Il Volo