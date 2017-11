Diventa produttore di ‘Un indovino ci disse’

Le parole di Tiziano Terzani, questo grandissimo giornalista, inviato speciale, trasmettono ancora e trasmetteranno sempre tanta serenità e curiosità per la vita. Il regista di Anam, il senza nome, Mario Zanot, sta meditando di dare loro, come ha fatto otto anni fa producendo quell'ultima intervista, nuova luce, nuove platee, nuovi spunti di riflessione. "Sono passati otto anni da allora - scrive Zanot - e si sente forte la mancanza del suo messaggio di amore per la vita e di ripudio della violenza. Il lungo e sofferto cammino di Tiziano, da corrispondente di guerra a uomo di pace, è descritto in modo magistrale in uno dei suoi libri più famosi, Un indovino mi disse. Ci siamo messi al lavoro per trarre un film da questo libro, cercando produttori disposti a investire nel progetto. Pensavamo fosse più facile: Tiziano è amato da tutti, ha venduto milioni di copie dei suoi libri, Un indovino mi disse è stato tradotto in mezzo mondo. Ci sbagliavamo. Abbiamo trovato finanziamenti in Europa e in Vietnam, ma non in Italia".

Il produttore cinematografico diffuso: tu

Oltre la trasparenza, la solidarietà: Emergency