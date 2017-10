Donne madri secondo natura

A Milano il primo ambulatorio (secondo in Italia) che tratta la ginecologia solo con medicine naturali Da appena un mese è stato inaugurato l'ambulatorio San Raffaele Resnati , via Santa Croce 10, a Milano sotto la responsabilità della dottoressa Stefania Piloni, medico chirurgo, specialista in ginecologia e ostetricia e docente di medicina complementare all' Università degli Studi di Milano. "L'idea - spiega la dottoressa Piloni - nasce dal desiderio di portare il contributo delle medicine non convenzionali nella pratica clinica ginecologica. Il risultato vuole essere un esempio di medicina integrata che affianchi alla medicina tradizionale l'utilizzo della fitoterapia e dell'omeopatia. Una sorta di sodalizio terapeutico, due frecce a un unico arco con lo stesso obiettivo: la salute globale, il benessere psicofisico delle donne, uno schema terapeutico non invasivo e assolutamente personalizzato". Le cure esistono per tanti problemi, dalla quelli molto comuni come nausea vomito o crampi, fino a quadri più personali come malattie della pelle, allergie, asma, paura del parto. Allattamento: ragadi del capezzolo, mastite, depressione post parto, rimedi per la mamma che possono essere benefici anche per il bambino. Alterazioni dell'umore con depressione, insonnia, ansia, stress. Difficoltà di concentrazione, sovraccarico intellettuale, debolezza, memoria labile. Menopausa: terapia con fitoestrogeni e rimedi dolci contro le vampate, la secchezza vaginale, la sofferenza delle mucose, l'incontinenza, l'osteoporosi. Un ambulatorio per le donne, per aiutarle a curare "naturalmente" la loro salute attraverso rimedi dolci.