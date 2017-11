Divina idiozia. Come guardare al mondo contemporaneo

Ci si potrebbe domandare che senso ha proporre una raccolta di saggi datati anni Sessanta e Settanta, dedicati a fatti ormai assorbiti e digeriti dallo stomaco della storia: il popolo del Biafra, un incontro col Maharishi, un'analisi sulla politica americana ai tempi di Nixon e via dicendo. Se non si conosce Vonnegut, la domanda sarebbe anche legittima. La fama del suo impegno civile ha eguagliato nel tempo quella di scrittore, considerato una delle migliori penne d'America. Il suo dissenso, espresso con lucida ironia, è un vero affondo nella carne della modernità: dal fatto contingente si arriva ad una verità scomoda o ad un pensiero assoluto. Così come Shakespeare attribuiva al buffone il compito di coscienza e spirito critico del dramma, anche Vonnegut s'insedia in quella terra di nessuno da cui si può esercitare fruttuosamente la divina idiozia.