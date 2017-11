DNE. La dieta della nicchia ecologica

Ogni nicchia ecologica è definita in relazione al modo di vivere di una specie o di una popolazione in un determinato ecosistema. Ogni animale dovrebbe agire secondo la propria nicchia ecologica, rispettando i contorni che la natura ha stabilito perché i suoi modi di nutrirsi, comportarsi, socializzare siano efficaci e gli permettano di vivere al meglio. Sempre più spesso però le nicchie ecologiche sono state forzate provocando grandi disastri. L?esempio più eloquente che cita l?autore è quello relativo alla morbo della ?mucca pazza?: ?la mucca, animale notoriamente erbivoro, nutrita con proteine di origine animale mangia in quantità smodata, ingrassa e usa il sur plus anche per produrre più latte. Non solo è perturbato l?istinto della fame, ma ha origine la malattia detta della ?mucca pazza??. Anche l?uomo è un animale. A dispetto dei grandi discorsi filosofici, delle teorizzazioni che siamo in grado di fare, della nostra astrattezza, della facoltà di pensare siamo animali, non lo dimentichiamo. Sempre più spesso l?uomo non rispetta la propria nicchia ecologica: non vive secondo modi appropriati al suo stile di vita. Si nutre con cibi non naturali, si piega a stili di vita insostenibili. Ogni nicchia ecologica stabilisce una dieta, nel senso etimologico del termine greco che rimanda al modo di comportarsi, di vivere: ?DNE® non si basa su quantità predeterminate di cibo, su dosi e posologie, ma sulla scelta di uno stile di vita e di alimenti capaci di ottimizzare le funzioni vitali dell?uomo, di riequilibrare la fame, la sazietà e il sano istinto che, abbinato alla consapevolezza, lo aiuti a mantenere la nutrizione e lo stile di vita a lui più idonei?. Ricordiamo: per dieta corretta non si intende qualche settimana a regime ipocalorico abbinata a massacranti sessioni intensive in palestra per perdere qualche chilo per sfoggiare i nostri costumini in spiaggia. Saremmo solo dei poverini (e sempre più spesso lo siamo perché vediamo le diete in quest?ottica). No, una dieta definisce un modo di comportarsi, di vivere nel rispetto della nostra specie, della nostra psiche, delle nostre emozioni. Una dieta corretta è la scelta di rispettare e accettare la nostra persona in toto. Se l?intento è di rimettervi in forma per l?estate lasciate perdere, questo libro non fa per voi. Non troverete qui le lusinghiere quanto inutili diete lampo che promettono di farvi perdere quattro chili in un mese (ma che non vi dicono che li riacquisirete in due settimane). Ancora, una dieta definisce uno stile di vita, un cambiamento, una scelta. E perché un cambiamento diventi prassi occorrono pazienza,impegno e volontà. Silvia Passini