Dojo Kun, l’etica del Karate Shotokan

Quest'affermazione non deve essere interpretata nel senso che chi inizia a esercitarsi in quest'arte marziale continuerà a farlo "per" tutta la vita, ma in senso etico: un vero karateka applica i principi appresi in ogni azione che compie. Il karate praticato ad alti livelli, soprattutto secondo lo stile tradizionale (Shotokan), non è uno sport da svolgere saltuariamente o uno svago, ma una "via" che, seguendo l'eredità del Bushido degli antichi Samurai, implica che chi decide di intraprenderla rispetti alcuni precetti morali ben definiti. E' proprio seguendo e applicando le poche ma chiare norme del Dojo Kun, che si riesce a penetrare la vera essenza del karate e a trarre dalla sua pratica gli insegnamenti più preziosi. Così recita il dojo kun: Hitotsu! Jinkaku kansei ni tsutomuru koto! (cerca di perfezionare il carattere) Hitotsu! makoto no michi o mamoru koto! (segui la via della sincerità) Hitotsu! doryoku no seishin o yashinau koto! (rafforza instancabilmente lo spirito) Hitotsu! reigi o omonzuru koto! (osserva un comportamento impeccabile) Hitotsu! kekki no yu o imashimuru koto! (astieniti dalla violenza e acquisisci autocontrollo) Cinque brevi imperativi che parlano di sincerità, miglioramento del carattere, educazione, rispetto, non violenza. Cinque frasi che risuonano nella mente del karateka quando svolge i suoi esercizi d'allenamento come in ogni altro momento (lavoro, studio, vita affettiva, svago) della sua vita. Cinque norme che, se seguite con costanza, permettono al karateka di diventare un uomo più forte, nello spirito e nel carattere prima ancora che nel fisico e nelle tecniche di combattimento. Danile Cerra

