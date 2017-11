Donne, semplicemente e … “Dolcemente complicate”

Divertente questo libricino. Frizzante ed ironico. Tagliente e graffiante. Non si tratta di un racconto. Né di un romanzo. Sono lampi di dialoghi, pensieri, monologhi, e-mail. L?amore ai tempi di internet da un osservatorio privilegiato (e parziale): quello femminile. Leggendo questi veloci scambi di battute tra un ?Lui? e una ?Lei? immaginari, vedrete che vi verrà un sorrisetto? di quelli che vi farà dire: ?Anche a me è capitato?? oppure: ?O no, questa no! Non vorrei mai che mi capitasse!?. ?Lei- se mi incontrassi per strada, ti volteresti? Lui- verso dove?? E siamo solo all?inizio? Dialoghi mordaci, ironici scritti da Rossella Messina e illustrati dalla penna Elena De Angelis. Non siate prevenuti perché non si tratta del solito libretto dalla facile rima ?cuore-amore?. E?uno spaccato di realtà che vi farà ridere e sorridere. Un simpatico libro per tutte le ?Lei?, ma consigliato anche ai ?Lui?? Un libro-specchio che vi farà rivedere in alcune di queste scenette e vi farà dire: ?Pensavo peggio?! Silvia Passini