Dolomiti Balloon Festival, le montagne in mongolfiera

Dall'8 fino al 18 gennaio torna il Dolomiti Balloon Festival a Dobbiaco in Alta Val Pusteria: è finalmente arrivata la neve in montagna e quest'appuntamento offre la possibilità di vedere dall'alto le vette innevate a bordo di una mongolfiera. Imperdibile per chi ama le grandi emozioni e curioso anche per chi ha paura dell'altezza.

Dolomiti Balloon Festival

Volare in mongolfiera