Dolomiti Ski Jazz. I concerti salgono sulle piste da sci

Giunto alla sua diciannovesima edizione, Dolomiti Ski Jazz torna dal 12 al 19 marzo in Val di Fiemme, per portare la black music sulle piste da sci. Ogni giorno un concerto all'aperto in una pista diversa. Organizzato dall’Azienda per il Turismo della Val di Fiemme, in collaborazione con Trentino Sviluppo, il Consorzio Impianti a Fune Val di Fiemme Obereggen, i comuni di Cavalese, Predazzo, Tesero, Ziano di Fiemme e Castello Molina di Fiemme, il festival attira da anni artisti e musicisti di fama internazionale da tutto il mondo.