Dieci domande alle quali la scienza non può ancora rispondere

Michael Hanlon qui ci risponde con altre domande. Perché le cose che non sappiamo sono moltissime, e la scienza, tentando di trovare le risposte (e senza dubbio le troverà) sposterà ancora più in alto i "picchi dell'ignoto", come li chiama l'autore stesso - apprezzato scrittore scientifico anglosassone. Allora perché leggerlo? Perché... abbiam presente i "frattali", quei giochi che rendono graficamente la meravigliosa spirale della matematica? Sono belli. Affascinanti. Ebbene, qui siamo di fronte ai "frattali della vita", in quanto ogni argomento - vita, vecchiaia, tempo, energia, extraterrestri, silhouette corporea - vien vivacemente svolto con la curiosità di un entusiasta ricercatore, citazioni di ricerche e scienziati, fatti ed episodi e si dipana con addentellati di conoscenza che s'irraggiano tutt'intorno. La scrittura è felice e piacevole. Il primo capitolo, "Fido è uno zombie?", racconta in chiave assolutamente inedita il nostro rapporto con gli altri esseri viventi e tocca temi quali la coscienza, la consapevolezza di sé, l'evoluzione. "Perché il tempo è così misterioso?" cita Einstein e le nostre emozioni. "Posso vivere in eterno?" fa il punto sulle ricerche genetiche e sull'etica. "Cosa fare con gli stupidi" si interroga sull'alterità appoggiandosi alla storia e alla statistica. "Cos'è il lato oscuro?" parte dal più grande esperimento di fisica al mondo, il Large Hadron Collider, per allacciarsi all'astronomia e al concetto, altrettanto intrigante, dell'"energia oscura"… "L'universo è vivo?" è un'affascinante esplorazione letterale della possibilità della vita su altri pianeti, nel contempo riflettendo sull'essenza della vita, qui. Continuando a leggere, il capitolo "Sono la stessa persona di un minuto fa?" è come porsi di fronte a uno specchio. "Perché siamo grassi?" svela un'altra faccia di 'Supersize me', incredibile, e smitizza i più meticolosi calcoli di calorie, non dimenticandosi di scagliarsi contro additivi melliflui, abitudini di vita insulse e perfino... microbi. "Il paranormale è una sciocchezza?" prende l'abbrivio dal classico "di che segno sei?" come strategia darwiniana di accoppiamento... per poi discutere del ruolo della psicologia facendo emergere un'interessante considerazione: "gli psicologi lavorano in un mondo dove le persone mentono molto. I fisici no". Per cui la scienza potrebbe non essere più in grado di rispondere sinceramente nemmeno all'ultima delle domande svolta come capitolo conclusivo di questo bel saggio: "Cos'è la realtà?"