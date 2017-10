Dopo il referendum non ci sono dubbi, il cambiamento passa dalle rinnovabili

È stata una sfida difficile, ma ci abbiamo creduto fino all’ultimo pur sapendo che non sarebbe stato semplice raggiungere il quorum, dati i tempi “proibitivi” imposti a questa campagna referendaria. Domenica, fino allo scoccare delle ore 23:00, abbiamo sperato nella volata, in quello scatto a sorpresa degli italiani, a dispetto di tutto e di tutti, ma il referendum sulle trivellazioni non ha raggiunto il quorum. Alle urne è stata registrata un’affluenza del 31,18 per cento, un dato non basso, ma neanche determinante. Non c’è stato quello sprint finale indispensabile per ottenere, questa volta, il 50 per cento più uno dei votanti necessario per la vittoria del sì.

Il referendum come premessa per il cambiamento

La transizione energetica è già in atto

Arrivare al 50% di rinnovabili è possibile