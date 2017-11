Dopo “mucca pazza”, “pesce pazzo?”

Il saggista James Hamilton-Paterson ha appena pubblicato sul settimanale svizzero "Weltwoche" un'inchiesta sui metodi d'acquacoltura, dal Cile alla Scandinavia. Ci sono quattro gravi problemi fondamentali che riguardano la salute, umana e animale, e l'ambiente. Nelle vasche chiuse, nei recinti in acqua, i pesci sono in sovraffollamento. Le loro deiezioni producono un inquinamento organico, che si riversa nelle acque circostanti. In queste condizioni igieniche, si usano composti fungicidi e battericidi con verde malachite, un veleno. Nel 2003 sono state bloccate alle frontiere europee dozzine di tonnellate di salmone cileno contaminate con residui di verde malachite. Il verde malachite poi si infiltra nei suoli, nelle falde acquifere. Sempre per combattere infezioni e parassiti, si riversano nelle acque sostanze chimiche antibiotiche, dall'ivermectina all'altamente tossica ossitetraciclina-idrocloride. Dalle acque d'acquacoltura si spargono poi nell'ambiente. Ai pesci d'allevamento vengono dati mangimi contenenti farine animali, quelle bandite ai tempi di "mucca pazza". Ma, essendo per esempio i salmoni dei pesci predatori, devono anche mangiare altro pesce. Per ottenere una tonnellata di salmone allevato, occorrono venti tonnellate di pesce pescato in mare. Nutrendosi di pesce di mare, i salmoni bioaccumulano tutti i metalli pesanti nocivi e le sostanze tossiche persitenti, Pcb, mercurio, composti organoclorurati e organostannici. Quest'ultimo dato è confermato da una ricerca pubblicata sulla rivista "Science". I pesci che arrivano dagli allevamenti conterrebbero infatti una quantità di diossina e altre sostanze cancerogene di molto superiore a quella dei salmoni liberi nei torrenti, a causa dell'alimentazione forzata e delle condizioni di vita. La diossina è presente negli animali cresciuti in cattività con una concentrazione di 1,88 contro 0,17, i pcb, altri cancerogeni, con 36,6 parti per miliardo contro 4,75 e i pericoli maggiori si correrebbero consumando i pesci provenienti dagli allevamenti del Nord Europa. Stefano Carnazzi