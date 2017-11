Doppler. Vita con l’alce

Doppler cade dalla bicicletta. Che gran botta in testa! Ma poi si alza e ha l'illuminazione: decide che la sua vita non è quella del bravo professionista, bravo padre di famiglia, bravo marito, che a sua volta è stato un bravo studente, un bravo ragazzo, un bravo bambino. No, no! La sua vera vocazione è la vita selvaggia, semplice, così prende la sua tenda e fugge nei boschi a pochi metri da casa, dove incontrerà il cucciolo d'alce Bongo, che diventerà il suo amico e compagno d'avventura. Doppler è cinico, ironico, sarcastico, a tratti spietato e odia tutte le persone. E' deluso dal mondo e dai suoi meccanismi. Leggete qui, tanto per farvi un'idea: "Cari concittadini, grido, non mi piacete. Dovete riprendervi. Dovete alzare lo sguardo e smettere di essere così maledettamente bravi. [...] Datevi al baratto. E alla bicicletta. Dobbiamo pedalare e barattare come dannati, se vogliamo avere una chance che il mondo continui a girare. E chi possiede il soffio del vento tra gli alberi e i fiori nei prati?" Irriverente, ma irresistibilmente divertente. Fa arrabbiare, ma fa anche tanto sorridere questo Doppler: proprio per questa ragione si guadagna la simpatia del lettore! Leggendo e ridendo, si capisce che possiamo sempre scegliere un'altra via e un'altra vita. Sebbene gli automatismi e la meccanicità (che a volte si trasformano in malinconia ed insofferenza) della vita di tutti i giorni sembrino negarlo. Abbiamo sempre una scelta. Doppler ha deciso di vivere nei boschi, di vivere barattando. Di essere più puro. E per farlo sembra gli bastino una tenda, un po' di latte e qualche toblerone. E noi, di cosa abbiamo bisogno per cambiare? Per prendere più consapevolezza di ciò che siamo e di ciò che vogliamo?