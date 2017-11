Dorayaki

Ingredienti per i dorayaki

Per i pancake

2 uova

70 g zucchero muscovado

1 cucchiaio di miele

80 g farina

un pizzico di lievito per dolci

1/2 cucchiaio di acqua

olio

Per il ripieno

100 g di fagioli rossi azuki

acqua

100 g zucchero muscovado

un pizzico di sale

Preparazione

In una ciotola unire le uova, lo zucchero, il miele e mescolare insieme fino ad ottenere un composto morbido. Unire insieme la farina e il lievito e aggiungere al composto. Far riposare in frigo per circa 15 minuti. Aggiungere l’acqua. Cuocere i pancake in una padella antiaderente, fino a quando non siano ben dorati da entrambi i lati.

Nel frattempo, cuocere i fagioli rossi con l’acqua e lo zucchero in modo da ottenere una pasta con cui farcire i dorayaki.

Spalmare la pasta di fagioli rossi su una frittella e coprire con una seconda in modo da formare un panino. Servire a temperatura ambiente.