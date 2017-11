Dossier FAO su Televideo Rai

Dossier FAO su Televideo Rai Nel mondo, 815 milioni di persone soffrono la fame. Secondo l'ultimo rapporto FAO 777 milioni vivono nei Paesi in via di sviluppo, oltre a 27 e 11 milioni rispettivamente in quelli "di transizione" e in quelli "industrializzati". Nel vertice mondiale del 1996 si è fissato l'obiettivo di dimezzare entro il 2015 le persone sottoalimentate. Per fare il punto della situazione, la FAO ha organizzato a Roma dal 10 al 13 giugno il vertice mondiale sull'alimentazione "Cinque anni dopo", previsto per il 2001 - e rinviato dopo l'11 settembre. - Solo 22 dei 99 paesi in via di sviluppo hanno lottato contro la fame. La Cina è tra questi, anche se resta dopo l'India la seconda nazione al mondo per numero di affamati. All'opposto la Rep. Democratica del Congo dove i senza cibo sono saliti al 35% della popolazione. A mettere in pericolo la sicurezza d'avere alimenti, anche siccità, terremoti, inondazioni, e la diffusione dell'Aids. Più di un miliardo di persone un sesto della popolazione mondiale ha a disposizione solo acqua infetta che provoca ogni anno 3 milioni di morti. - Terzo mondo: appello contro la fame Una coalizione mondiale contro LA FAME. Lo hanno chiesto le conferenze regionali Fao di MedioOriente, Africa, America latina e Caraibi ed Europa nei lavori di preparazione del summit di Roma. Al primo punto, il rispetto dell'impegno dei Pesi ricchi di destinare lo 0,7% del PIL a programmi di sviluppo. Accanto a maggiori investimenti, i delegati nazionali puntano ad armonizzare le singole economie nel mercato globale, l'avvio di negoziati multilaterali per ridurre il divario con i Paesi industrializzati e la cooperazione regionale. Sull'esempio di quella realizzata tra MedioOriente e NordAfrica. - Le incognite della genetica L'agricoltura biotech, indica un rapporto FAO, non ha aiutato la lotta alla fame e alla povertà. Eppure ogni anno le colture geneticamente modificate aumentano. Nel 2000 gli OGM hanno o occupato 44 milioni di ettari; il 99% in Argentina, USA, Canada e Australia. Perlopiù mais, soia e cotone. Ma anche molti Paesi poveri sono coinvolti nella ricerca. La Fao finora si è limitata ad agevolare il dibattito. - Eventi paralleli, appuntamenti Nei giorni del vertice Fao sono previsti eventi paralleli. Il Palazzo dei Congressi ospiterà il Controvertice delle Organizzazioni Non Governative, i cui lavori saranno associati a quelli del vertice. Preceduto da due giornate prepaaratorie, il Forum riunirà 800 delegati che adotteranno una dichiarazione finale sulla sovranità le strategie e i bisgoni alimentari. Martedì sarà la volta della Giornata parlamentare, nelle sale del Senato, cui parteciperanno i parlamentari membri delle delegazioni nazionali. In programma anche un Forum sul settore privato delle Nazioni Unite. - Contro la fame la Fao batte cassa Per raggiungere gli obiettivi prefissati la Fao chiede ai Paesi donatori un finanziamento annuale extra di 24 miliardi di dollari. Al centro del nuovo programma contro la fame, la combinazione degli investimenti in agricoltura e nello sviluppo rurale con misure per garantire l'accesso diretto al cibo ai più bisognosi. L'agenzia ONU non nasconde preoccupazione: è necessario ricevere effettivamente gli aiuti e deve esserci una reale volontà politica.