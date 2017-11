Dossier OGM

A cura dell'Associazione SUM- Stati Uniti del Mondo, presenta l'argomento, così controverso e così attuale, con i più interessanti articoli di giornali e di media selezionati e ordinati. Due importanti obiettivi si raggiungono con una sola pubblicazione: spiegare cosa sono gli Ogm, dove si trovano e che rischi comportano, e servire da "memoria" su tutti i problemi che hanno causato negli ultimi anni... Vocazione "storica" che si conferma leggendo l'introduzione, ove si compara il rischio Ogm a quelli, sempre sottovalutati e sempre gravissimi, del DDT, dei CFC, del Talidomide... Una sorta di invito a "leggere attentamente le avvertenze", applicato ai cibi biotech. Gli autori Edito da Pronto Bio s.a.s e a cura dell'Associazione Stati Uniti del Mondo, associazione nata nel 1990 che si prefigge di promuovere una collaborazione internazionale volta ad affrontare problemi sociali e ingiustizie. Le iniziative in corso sono molte. - Aiuto diretto ai popoli del Terzo Mondo. Consegnano gli aiuti direttamente a chi ne ha bisogno, per far si che i popoli più poveri diventino autosufficienti con progetti da loro ideati - che includano l'agricoltura biologica. - Promozione dell'agricoltura biologica, per proteggere i terreni dal grave inquinamento dovuto all'uso di sostanze chimiche. - Studio, promozione culturale e applicazione di metodi naturali negli ambiti della salute, delle energie alternative, delle proposte sociali e politiche. ...due righe... "(dalle considerazioni finali di Francesco Ricciardi) ...se lo vogliamo, tutti uniti insieme, possiamo combattere la flasità, l'ipocrisia, la stupidità, l'orgoglio che stanno distruggendo la salute e la vita dell'intero pianeta". Dove si trova E' possibile richiederlo all'Associazione SUM Casella postale 4 73024 Maglie (LE) tel. 0836 484851 www.associazionesum.it