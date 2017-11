Mare profumo di mare

Durante i tuffi vi entra acqua marina nelle narici? Ottimo: laverà le cavità nasali meglio dell'acqua dolce, eliminerà i residui delle passate infezioni ed infiammazioni nonché i danni provocati dallo smog cittadino. Inoltre, la particolare composizione dell'acqua di mare ha un'azione tonificante sulle mucose e le prepara a resistere meglio all'attacco dei batteri. Potete anche praticare sistematicamente, più volte al giorno, un lavaggio delle narici. Basta prenderne un pò nel palmo cavo della mano, inclinare il capo e aspirare con una narice. Soffiarsi il naso, ripetere con l'altra narice, il tutto per almeno tre volte di seguito. Una volta tornati a casa dalla vacanza potete continuare il trattamento: fate bollire l'acqua, vi sciogliete sale marino integrale e quando è tiepida la usate per gli sciacqui nasali. Occhi brillanti e riposati. Al primo contatto con gli occhi, l'acqua marina provoca un intenso bruciore, ma il senso di fastidio passa velocemente e lascia il posto ad un senso di grande benessere. Provate ad osservare il fondo marino senza occhiali e avrete tante bellissime sorprese! L'acqua marina per l'ugola. Sicuramente avete già provato a fare dei gargarismi per combattere le raucedini. Il sale marino integrale è uno degli ingredienti migliori in questi casi. Ebbene, quando vi trovate in una zona di mare pulito cogliete l'occasione per prenderne una piccola quantità in bocca, piegare il capo leggermente indietro e fare un gargarismo. Avrà un grande effetto, insieme all'aria marina tonificante, e vincerete facilmente il karaoke serale... Gudrun Dalla Via