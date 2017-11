Down to Xjabelle, gli abiti disegnati dalla giovane stilista con sindrome di down

Ascoltare il cuore per inseguire le proprie passioni è il più grande insegnamento di vita che Isabella Springmühl, una ragazza affetta da sindrome di down, ha voluto dare al mondo diventando stilista e inaugurando il marchio di moda Down to Xjabelle ispirato al suo paese d'origine, il Guatemala.

Come nasce Down to Xjabelle

Un omaggio al Guatemala

Immagine in evidenza: Isabella Springmühl che indossa i capi della sua linea © Down to Xjabelle