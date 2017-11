Download una canzone: un modo di fare una petizione. Per il clima

Kofi Annan, grande segretario Onu, Nobel per la Pace, presidente del Global Humanitarian Forum, è stato raggiunto a Parigi da Melanie Laurent (protagonista del film di Quentin Tarantino 'Inglorious Bastards') e da David Jones (Global CEO di Havas Worldwide) per il lancio di una speciale versione di 'Beds are Burning', arrangiata dai Midnight Oil's. La registrazione della canzone è stata affidata a più di 60 star internazionali - oltre a Melanie Laurent Serena Ryder, Mark Ronson, Milla Jovovich, Lily Allen, Simon Le Bon, Bob Geldof, Youssou N'Dour, Yannick Noah, Jamie Cullum. E' la prima petizione musicale globale che la storia della cultura ricordi. L'obiettivo è invocare una 'climate justice' in occasione del Climate Change Summit delle Nazioni Unite di Dicembre a Copenaghen, far divenire questa canzone l'inno del movimento. 'Beds Are Burning' sarà disponibile sulle maggiori piattaforme gratuite di download di musica. Sarà anche disponibile sul sito della campagna stessa: www.timeforclimatejustice.org. Ogni download della canzone sarà considerato come l'aggiunta di una firma alla petizione per richiedere ai leader mondiali di raggiungere un accordo più ambizioso al Climate Change Summit di Copenhagen delle Nazioni Unite. Già più di 1 milione e 300 mila persone hanno posto la loro "firma". La campagna del Forum Umanitario Mondiale è intitolata 'Tck Tck Tck; Time for Climate Justice' ed è stata creata da Havas Worldwide. "Il cambiamento climatico - ha dichiarato Kofi Annan durante il lancio della campagna - è una delle più grandi sfide che l'umanità deve affrontare. Ed è una sfida che ha alla base una grave ingiustizia. Sono le economie più sviluppate del mondo le maggiori responsabili di emissioni di gas serra a livello mondiale. Ma sono le nazioni più povere e meno sviluppate a subirne maggiormente le conseguenze. "Io penso che questo sia un momento cruciale per mobilitare le persone di tutto il mondo e chiedere una 'climate justice'. Gia' piu' di 1 milione di persone hanno firmato la nostra campagna 'Tck Tck Tck: Campaign for Climate Justice'. E' la prima volta che una petizione musicale è stata appositamente creata per chiedere un'azione decisiva dai nostri leader mondiali. Io credo che potrà diventare il simbolo della Internet generation. Insieme, noi possiamo creare una così grande mobilitazione che i nostri leader non potranno ignorarla quando si incontreranno a Copenaghen a dicembre per trovare un nuovo accordo post-Kyoto sul clima. I buoni leader devono anche essere buoni ascoltatori". Redazione Ambiente