Due navi contro la piattaforma gigante

Dopo una settimana di ricerche nel Mar di Groenlandia, gli attivisti hanno trovato la Leiv Ericsson, piattaforma della compagnia Cairn Energy, la scorsa notte a 200 miglia a ovest dalla costa groenlandese. La Leiv Ericsson è un gigante di 53.000 tonnellate, l'unica piattaforma che inizierà nuove attività di perforazione nell'Artico quest'anno. Sono attività ancor più pericolose di quelle che hanno portato all'esplosione della Deepwater Horizon, come confermano i documenti riservati del Foreign Office britannico, pubblicati sempre da Greenpeace. Secondo le analisi del governo inglese ogni perdita o sversamento di greggio nei mari artici sarebbe impossibile da recuperare e non sarebbe praticabile alcuna opera di pulizia o bonifica in quelle regioni. Non solo. Anche senza incidenti, la Cairn Energy ammette che le sue operazioni comporteranno lo sversamento di almeno 9.000 tonnellate di sostanze inquinanti: un impatto superiore a quello di tutte le attività di perforazione di Norvegia e Danimarca messe insieme.