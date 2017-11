Dylan Dog festeggia 30 anni con una mostra a Genova

Per i ragazzi degli anni Ottanta è un mito, in assoluto il fumetto che ha cambiato il panorama italiano. Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo, festeggia i 30 anni di pubblicazione ma sembra non sentirli. Amato anche ai giorni nostri, sarà in mostra fino al 18 aprile a Genova al Museo Luzzati. Il personaggio nato dalla fantasia di Tiziano Sclavi e disegnato dai più grandi fumettisti italiani raccontato attraverso 250 opere.

I 30 anni di Dylan Dog in mostra

Il fenomeno Dylan Dog