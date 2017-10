Zulù contro tumore

Secondo gli scienziati della Società Americana di Oncologia Clinica, il veleno normalmente presente sulla punta della lancia dei capi tribù Zulù sarebbe in grado di ridurre del 50 per cento il volume di un tumore. Il veleno deriva dalla corteccia delle radici dei salici, pianta dalla quale la farmacopea moderna ha elaborato l'acido acetil salicilico, in commercio nota come aspirina.