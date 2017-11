2028. E’ finita la benzina.

Si usano gli asini e i somari per spostarsi dalla città all'aeroporto. La gente si aggira nuda in aeroporto per il rischio attentati, solo gli operatori sono vestiti. I propri oggetti personali si ripongono in bisacce che si portano a tracolla. A causa della scarsità di carburante non si parte finché l'aereo non è al completo: le attese possono durare giorni, ma a volte persino settimane. Sulle piste dell'aeroporto falchi, linci, poiane e animali della savana. C'è da avere paura ad uscire. Una storia ambientata nel passato? Macché, qui siamo nel futuro, nel 2028! Ci aspetteremmo miglioramenti nell'umanità, nei suoi atteggiamenti. Il progresso. E invece… lo scenario è tutt'altro. Il protagonista, Fulvio Normanni, si trova in aeroporto. Deve andare negli Stati Uniti per cercare di salvare il fratello. Da cosa? Da se stesso innanzitutto, dalle sue idee insane. Il ragazzo infatti, dopo essere diventato un piercing vivente (sì, sì, avete capito bene), ha deciso di vendere la sua giovinezza ad un anziano presso la clinica "Gray Hospital". I passeggeri non raggiungono il numero sufficiente per poter partire. Tra di loro: la donna ideale, il professore, la signora di buona società che viaggia con le ceneri della madre per disperderle nel negozio Macy "Sono due anni che aspettava di andare ai saldi e quest'anno ci eravamo decise, ma purtroppo…", il papa boy, il bambino Scrotan, detto Scrooty, con la mamma. Socializzano, si tollerano a volte, si conoscono, si sopportano (non sempre) e il protagonista si innamora attraverso comunicazioni fatte di strani gesti. Il tempo passa, l'aereo non parte. Ma perché? Un giorno, eccolo lì il cartello che spiega il perché della lunga attesa: "Finita la benzina". "Il biglietto scritto a pennarello non diceva di più. Erano cent'anni che si parlava di un giorno lontano in cui sarebbero finiti i combustibili, ma erano quasi venti che i combustibili in generale, benzina, cherosene, gasolio e quant'altro erano stati razionati. Costavano cari e se poteva avere solo una certa quantità. Certo, si parlava di risorse che sarebbero dovute bastare pur con le dovute cautele almeno per altri venti, di anni, e si vede che invece no. Erano previsioni, solo previsioni. Le previsioni a volte sbagliano. Ed eccoci qua. Umani senza combustibile in un giorno settembrino con nuvole". Un romanzo divertente, "sderenato e surreale". Un panorama in chiave comica-apocalittica di quel che potrebbe accadere se l'umanità non avrà rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali, oltre che della vita e delle persone. Se continuiamo a dare per scontate le risorse naturali ed umane. Fa ridere, certo, questo libro. La situazione apocalittica è descritta attraverso scene comiche e buffissime, davvero spassose. Ma è soprattutto un libro scritto da una penna brillante e ironica, capace di fare riflettere attraverso quadretti letteralmente tragicomici, che vi consigliamo di leggere.