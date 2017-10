E il nuovo accordo sui farmaci?…

Le faticose trattative hanno portato alla stipulazione di un accordo volto ad arricchire e implementare la Dichiarazione di Doha per quanto concerne il famoso Paragrafo 6 relativo alle importazioni parallele. Se da un lato l'accordo rappresenta una vittoria dei paesi in via di sviluppo nell'accesso ai farmaci perchè approva la possibilità di importazioni parallele per quei paesi in emergenza sanitaria che non hanno capacità produttiva farmaceutica, dall'altro non mancano le critiche da parte di numerose Ong che sottolineano le debolezze dell'accordo soprattutto riguardo ai cavilli burocratico-amministrativi da superare per poter importare o esportare farmaci generici. Uno di essi riguarda la notifica al Consiglio TRIPs sia della qualità che della quantità di farmaci necessari per far fronte alla situazione d'emergenza dichiarata, cosa abbastanza difficoltosa per i governi dei paesi più poveri; per poter importare generici bisognerà inoltre dimostrare di non essere comunque in grado di produrli. Per quel che riguarda i paesi esportatori si prevede l'obbligo di differenziare i farmaci destinati ai diversi mercati, ciò significa che non sarà possibile produrre medicine per far fronte ad urgenze, vi è poi l'obbligo di notificare la quantità da esportare e tante altre "lungaggini" che portano a stravolgere i risultati ottenuti a Doha. Nonostante il passo compiuto tutto può ancora cambiare in vista dei prossimi negoziati che inizieranno a Cancun il 10 settembre, inoltre bisognerà vedere se effettivamente i governi saranno disposti a dar vita agli impegni assunti nella Dichiarazione. Claudia Sala Responsabile Lila Cedius