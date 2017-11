E_mob, la rivoluzione elettrica parte dal Castello Sforzesco

Dove un tempo scalpitavano i destrieri del Duca di Milano, oggi regna il silenzio. La “scuderia”, però, ospita una quantità di cavalli nettamente superiore al passato. Purosangue che si nutrono di energia, non sporcano, non emettono alcun rumore e non conoscono la fatica. Il Castello Sforzesco è infatti sede di E_mob, la Conferenza nazionale della mobilità elettrica. Una tre giorni – dal 18 al 20 maggio – per ammirare le più recenti vetture a batteria, discutere dei temi relativi alla mobilità sostenibile e contribuire a costruire un sistema di trasporto a ridotto, quando non nullo, impatto ambientale.

A E_mob è possibile salire a bordo delle auto elettriche

Istituzioni e realtà locali interagiscono a E_mob

Nasce la Carta metropolitana sull’elettromobilità