E tornerà il sereno, di Silvia Dugo

Capita di sfogliarlo, e la lettura da distratta si fa subito più intensa al punto da scorrere certamente fino alla fine del capitolo. La cosa è verificata personalmente. L'oggetto è conteso. Perché? Sarà l'uso delle parole, alcune anche troppo grintose, o l'immediatezza con cui dipinge situazioni che appaiono immediatamente intriganti. O per vedere dove va a parare, o per l'assonanza col linguaggio parlato, amichevole. Approfondiamo, andiamo oltre, attraverso alcune parole chiave. Un torrente E' un flusso di coscienza, un'escursione tra le anse di ricordi resi con vividezza palpabile, toccante. Onde di pensieri annotati su carta che si susseguono con l'impeto, a volte, dell'oceano; con la delicatezza, a volte, di un ruscello. Anche la freschezza e la spigliatezza sono proprie della narrazione e forse del carattere dell'autrice. La trasparenza, il nitore e il suo sciabordìo spregiudicato rinfrescano i temi spinosi, torbidi e d'attualità - la strage di Erba, il conformismo provinciale, i reality show, i contratti di lavoro - che cita, a volte infrangendovicisi contro. Proprio come un torrente sui sassi e le asperità, nel suo scorrere veloce. La nudità Ci si soprende, durante la lettura, a sorridere. Se si è sensibili anche ad arrossire. Come se si stesse leggendo un diario nascosto. La ragazza si mette a nudo svelando in modo un po' spudorato alcuni frangenti e alcuni squarci di vita che non tutti sanno raccontare: illusioni, amicizie, amore, piccole gaffe maldestre; difficile non partecipare o addirittura immedesimarsi! Ma la facilità con cui ci è consentita la proiezione in sensazioni altrui ha un che di voyeuristico, a tratti. Sembra insomma di sentirle sulla pelle. Scintille Una parola bellissima, "scintilla". S'adatta alla perfezione a evocar la brillantezza, l'energia. L'intelligenza e l'ingegno. E anche però lo scontro, l'attrito, il fremito e l'indisciplinatezza… fan scintille! Un professore di scuola media le mette una nota, a scuola. Guai! La marachella della prima sigaretta. O della prima bevuta. Guai! La scrittura prorompe in vivaci rendicontazioni, ogni tanto favilla un aggettivo di troppo che tradisce l'entusiasmo comunicativo e la passione argomentativa, quasi l'affanno a voler palesare il proprio giudizio, a chiosar la situazione descritta. Ma anche il lieve scricchiolio di queste cerniere non inficia il piacere del paesaggio che si schiude ai nostri occhi. La canzone Silvia pone come incipit una lucente citazione da Ben Harper. "Posso cambiare il mondo, farne un posto migliore, renderlo più dolce. Con le mie due mani". Mmh, non è questa la colonna sonora di questo libro. E' 'Charlotte Sometimes', The Cure, goth rock, 1981 (anno di nascita dell'autrice). Chi la conosce potrebbe canticchiarla durante la lettura delle pagine di 'E tornerà il sereno'. Chi non la conosce, scoprirà che si tratta di un sogno, di un incubo, di una fiaba. Di una ragazza.