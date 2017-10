Earth Day: pachamama sounds good

L'Earth Day in Italia ha scelto Roma, Nat Geo Music e LifeGate Radio come suoi partner. Nella suggestiva cornice del Campidoglio, cuore della Città Eterna e simbolo di pace, l'uomo ha proposto un dialogo con la Terra. E lo ha fatto a suon di musica, con un concerto memorabile che ha visto succedersi sul palco big della scena world come Cesaria Evora e giovani astri nascenti come l'italo-somala Saba. Zampanò "Zompa la rondinellaaa quanto ti voglio amaaar…" L'inconfondibile voce di Vinicio Capossela apre il soundcheck con una canzone tradizionale. Una signora, spettatrice di passaggio, dietro le transenne canta e balla come fosse in un paese. Vinicio è sul palco insieme alla sua band istrionica, tra memorie felliniane e cappellai matti. Cade qualche goccia: il Cielo si accanirà contro la Terra nella serata a lei dedicata? Zampanò non curante prova il suo farfisa e la chitarra wood dobro National del 1930: si sa l'artista è affascinato dagli strumenti vintage. O forse sono loro a essere attratti da lui. Supertaranta Aprono i salentini Nidi d'Arac, che hanno da poco pubblicato il nuovo album Salento Senza Tempo. Tradizione ed elettronica si fondono nella loro taranta, degna di essere sottolineata nei testi del sociologo francese Lapassade. Piazza del Campidoglio è colma e piazza Venezia è bloccata dal flusso di persone. La Regina Dopo le performance di Saba e Sud Sound System, Cesaria Evora, "regina" della morna capoverdiana, giunge sul palco. Non parla al pubblico, ma canta il suo sangue, con tutta l'energia dell'Africa e la delicatezza del fado. La sua voce è una poesia: "Africa Nossa" arriva dritta all'anima, facendola ballare prima del corpo. Il Ballo della Rondinella È giunto il momento di Capossela. Tra i suoi classici regala un pezzo nuovo all'Earth Day, "La Faccia della Terra". Arrivati a "Il Ballo di San Vito" sembra si muova persino il Marco Aurelio. Ma la mezza è ormai passata e le autorità poco prima della conclusione del brano staccano la spina. Vinicio e i suoi non se ne accorgono perché i monitor sul palco sono ancora attivi. Continuano a suonare e a cantare e il pubblico con loro. Alla fine del Ballo qualche attimo di silenzio. Gli organizzatori discutono con le autorità e viene concesso un extra. Vinicio si congeda così, intonando le stesse parole che nel pomeriggio erano riuscite a scacciar via la pioggia: "…zompa la rondinellaaa quanto ti voglio amaaar…"