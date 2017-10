Earth Day su LifeGate Radio!

Una giornata dedicata alla Terra che da oltre 40 anni coinvolge tutto il mondo e che anche LifeGate celebra, come primo network italiano creato per diffondere la cultura sostenibile. In esclusiva sulle frequenze di LifeGate Radio infatti un Earth Day tutto in musica per accompagnare gli ascoltatori con una programmazione total green. Testimonial virtuale di questa onda verde che caratterizzerà il 22 aprile, Pino Daniele, protagonista del concerto romano gratuito dell'Earth Day Nat Geo Music Live giunto alla sua terza edizione nella capitale, grazie all'impegno di National Geographic. Il concerto in programma al Circo Massimo sarà inoltre totalmente a Impatto Zero® e le emissioni di anidride carbonica generate dall'evento, 544.000 kg di CO 2 , saranno compensate con la creazione e la tutela di oltre 202.000 mq di foreste in crescita in Madagascar e di una nuova area verde di 10.000 mq a Roma. Il cantautore napoletano, sul palco romano accanto a Morcheeba, sarà in esclusiva su LifeGate Radio con un'intervista in cui, dopo "nero a metà" si svelerà "verde a metà", andrà in onda come preludio al concerto serale di Roma, in diretta radiofonica dalle ore 20:00 nel programma LifeGate Internazionale. Un evento radiofonico green quello proposto da LifeGate Radio per una giornata che inizia dalle prime luci dell'alba con una puntata speciale di Illogica Allegria, dedicato per l'occasione agli Indiani d'America, che la Terra la conoscevano bene, la veneravano, vivendoci in armonia. Anche i giornali radio dedicati e curati dalla redazione avranno una fondamentale impronta Earth Day, fino a viaggiare sull'ecobus di Passengers, il programma radiofonico on the road per Milano, che dalle 7:30 alle 9:30, ospita Francesca Casella di Survival, la più nota organizzazione internazionale per i diritti dei popoli indigeni, perché la difesa del mondo passa anche dalla difesa dei loro saperi e dei loro territori. In coda al GR delle 13:00 poi uno speciale radio dedicato al convegno Centromarca sullo sviluppo responsabile, con interviste e curiosità dai partecipanti. Ma non finisce qui. Nel giorno dedicato alla Terra LifeGate Radio sarà anche in collegamento diretto con il veliero Maud, l'imbarcazione scelta da Enpa per effettuare una lunga spedizione, nei mari italiani, per compiere osservazioni, avvistamenti, documentazioni fotografiche sullo stato di salute della popolazione… del mare. LifeGate Radio, informerà i suoi ascoltatori sullo svolgimento della traversata, sulla vita quotidiana dell'equipaggio, sull'attività di monitoraggio e tutela dell'ambiente marino. Un radio day dedicato alla Terra tutto da ascoltare sulle frequenze di LifeGate Radio per non perdere mai le frequenze dell'ambiente!