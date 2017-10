Eating Planet. Nutrirsi oggi

Come si legge nel sottotitolo del libro nutrirsi oggi è una sfida non solo per noi, ma anche per il pianeta. Le nostre scelte alimentari hanno inevitabilmente una ricaduta sull'ambiente: ogni alimento, per arrivare sulle nostre tavole, implica un consumo di risorse. Se trattiamo male la nostra terra, se continuiamo a sfruttarla, se la rendiamo sterile, non possiamo aspettarci che ci possa nutrire all'infinito con frutti sani e abbondanti. Forse è il caso di smettere di essere arroganti, di iniziare a chiedere il giusto, chiedere bene alla nostra terra. Occorre pensare tendendo ad uno sviluppo sostenibile. Questo volume è il primo rapporto internazionale del Barilla Center for Food & Nutrition, think tank dedicato all'alimentazione e all'economia, realizzato con la collaborazione dell'osservatorio dei trend ambientali del nostro pianeta, il Worldwatch Institute di Washington. L'opera accoglie i contributi dei massimi esperti internazionali sui temi dell'alimentazione: tra gli altri quello della biologa indiana Vandana Shiva, del fondatore di Slow Food Carlo Petrini e dell'economista e filosofo francese Serge Latouche. Un approccio multidisciplinare che restituisce una visione complessa e articolata del tema. Vengono prese in considerazione le quattro macro-aree di cui si occupa lo studio del Barilla Center: Cibo per tutti, riferito all'accesso al cibo e della malnutrizione; Cibo per una crescita sostenibile, che approfondisce gli aspetti della sostenibilità della filiera agroalimentare e dell'impatto sull'ambiente; Cibo e salute, che studia il rapporto tra alimentazione e salute; Cibo e cultura, dedicata al rapporto tra uomo e cibo, con approcci di tipo sociologico. Il libro costituisce un utile spunto di riflessione anche in vista della prossima conferenza mondiale di Rio+20 sullo sviluppo sostenibile che si terrà dal 20 al 22 giugno proprio a Rio de Janeiro. Sguardi e analisi sul cibo: il cibo di tutti, il cibo per tutti. Fa riflettere su ciò che di più naturale noi uomini facciamo: mangiare. Perché non farlo in maniera rispettosa dell'ambiente, e quindi di noi stessi?