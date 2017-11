La bicicletta a idrogeno che non ha bisogno di batterie

Al posto delle batterie una ricarica di idrogeno e una fuel cell capace di produrre l'elettricità per la pedalata assistita. Si tratta della H2 bike, o meglio di un prototipo di ebike funzionante, che utilizza circa 30 grammi di gas contenuto in una bombola e l'ossigeno dell'aria, per produrre elettricità.