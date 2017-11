Ebike, (anche) in Italia è boom. Ecco le novità del momento

Le bici elettriche piacciono sempre di più. Anche in Italia. Sarà per la pedalata assistita, che permette di raggiungere i 25 km/h senza fare molta fatica, o sarà per il fatto che non si deve fare il pieno di carburante, ma le ebike battono il record dei 50 mila esemplari acquistati in Italia nel 2014, ben 854 mila in Europa. Un'alternativa sostenibile, in particolare per la mobilità urbana, visto anche l'investimento iniziale. Un modello di fascia media va dai 1.100 ai 1.400 euro, mentre per i modelli più curati, sia per tecnologia che design, si arriva anche ai 4/5.000 euro. Le proposte più interessanti del momento arrivano tutte dal Cosmobike Show di Verona, tenutosi a Veronafiere dall'11 al 14 settembre scorso. Ecco la nostra selezione.