I batteri ci aiutano a renderci immuni

Pediatri finlandesi guidati da Marko Kalliomaki, della Turku University, hanno scoperto che il nostro sistema immunitario per svilupparsi adeguatamente ha bisogno di entrare in contatto con batteri benigni. Prove raccolte in questi anni dimostrano che un eccesso di pulizia sarebbe responsabile dell'aumento delle malattie autoimmuni nei paesi ricchi. Le madri possono prevenire eczemi e ansma nei loro bambini semplicemente ingerendo batteri benigni durante la gravidanza e l'allattamento.