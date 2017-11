Ecco come Bike challenge 2016 può farvi vincere una vacanza

Chi in questo Bike challenge 2016 avrà messo in sella più amici e colleghi entro il 31 ottobre? Bike to work Italia e Federazione italiana amici della bicicletta (Fiab) hanno promosso il Bike challenge, una sfida a colpi di pedale dedicata ai dipendenti delle aziende che decidono di rispolverare la propria bici e usarla per andare a lavoro. Quest'anno le metropoli ad aderire all'iniziativa sono Milano (con Monza e Brianza), Roma e Torino, comprese le aree metropolitane delle tre città.

Qual è il vero obiettivo di Bike challenge?

Vogliamo che più persone provino quanto sia facile e piacevole andare in bicicletta. Per questo la Bike Challenge incoraggia più persone possibile a pedalare almeno 10 minuti nell'arco di un mese. Pur avendo come obiettivo finale quello di promuovere l'uso della bicicletta per recarsi al lavoro e per altri spostamenti, sappiamo che l'uso regolare della bicicletta per spostarsi non è subito fattibile, comodo o attraente per tutti. Abbiamo sperimentato che far provare alle persone una piacevole e facile prima esperienza in sella è un buon modo per indurle progressivamente ad adottare la bicicletta per i loro spostamenti anche casa-lavoro.

Bike challenge 2016: i premi