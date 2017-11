Echi e astri a Palazzo Te

Il suo nome non ha a che spartire con la bevanda che gli Inglesi sono soliti bere alle 5 del pomeriggio. Infatti Te deriva da tejeto, che significa luogo di capanne, in riferimento alla località campestre dove il palazzo venne edificato secoli orsono. La fastosa villa dei Gonzaga, progettata nel XIV secolo da Giulio romano, é tutta uno scrigno di affreschi esoterici e astrologici; con un occhio di riguardo per i segni zodiacali e le rappresentazioni dei mesi, raffigurati con immagini riprese dagli scritti di Marco Manilio, autore latino di un trattato di astrologia in versi, dove ogni segno risulta associato a una divinità del pantheon romano che gli trasmetterebbe caratteristiche e funzioni. In più la Sala dei Giganti offre una singolare attrattiva: un'eco amplifica le parole pronunciate a bassa voce in un angolo, tanto da poter essere udite distintamente nell'angolo opposto, quasi esse fossero suscitate da una strana vibrazione proveniente dal pavimento. Laura Tuan