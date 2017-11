Eco plumcake

Ingredienti 220 g di polpa di carote (scarto di 2 bicchieri di centrifugato) 220 g di farina 100 g di zucchero di canna grezzo 90 g di malto d'orzo 100 ml di latte vegetale (soia, riso o mandorla) 60 ml di olio extravergine (meglio fruttato leggero) 65g di nocciole o mandorle tritate 1 bustina di lievito per microonde 1 pizzico di sale burro vegetale per ungere gli stampini Preparazione Togliere la polpa di scarto dal cestello della centrifuga e metterla in una ciotola, unire tutti gli ingredienti e mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo e cremoso. Qualora risultasse troppo solido o troppo liquido correggere rispettivamente con latte vegetale o farina. Imburrare circa 6 stampini in ceramica o in pirex. Assicurarsi che siano di un materiale che posa andare in microonde. Cuocere per 5 minuti e 30 in microonde ad una potenza di 600W. Controllare la cottura con uno stecchino. Togliere dal forno e lasciate raffreddare. Sformate e servite a piacere con zucchero a velo o con una spolverizzata di cacao amaro. Notizie e consigli Per una colazione o una merenda sane e sostenibili vi proponiamo la seguente abbinata: centrifugato da bere e plumcake preparato con la polpa di scarto. Un centrifugato a base di frutta e verdura di stagione è un vero concentrato di vitamine oltre che un piacere da gustare. Si può centrifugare praticamente qualunque ortaggio, se biologico, lasciando anche la buccia. L'unica controindicazione è lo scarto che ha un peso significativo rispetto al succo ottenuto. Di fatto non è che polpa privata del succo, quindi perché non utilizzarla per sformati, torte dolci e salate, soufflé, ecc. In cosa è eco questo plumcake: