Eco moda “made in UK”

Gli elementi classici dello stile inglese c'erano tutti: i tessuti scozzesi, il tweed, i cappellini tanto cari alla Regina Elisabetta II, gli stivali Dr. Martens che hanno fatto la storia di più di una generazione. A The Green Closet, lo spazio dedicato alla moda eco "made in UK" durante la settimana della moda milanese, la tradizione britannica è stata rivisitata in chiave ecologica con risultati di ottima qualità, dimostrando una volta di più che sostenibile può essere sinonimo di bello ed elegante. L'iniziativa, dallo slogan "Green is GREAT", si è svolta in collaborazione con la campagna "GREAT Britain", lanciata lo scorso autunno dal Primo Ministro britannico David Cameron per promuovere le aree di eccellenza del Regno Unito, anche in vista del Giubileo di Diamante della Regina e delle Olimpiadi che si svolgeranno quest'anno. I criteri chiave seguiti per il confezionamento dei prodotti sono quattro: Fair, ossia equo trattamento dei lavoratori; Eco, cioè basso impatto, riduzione delle emissioni e utilizzo di tecnologie sostenibili; Organic, ovvero una rigida regolamentazione delle pratiche agricole legate alle fibre tessili, in particolare in materia di pesticidi, di cui è stato drasticamente ridotto l'uso, e Ogm, banditi; Recycling/Re-use, ossia la preferenza di materie seconde per ridurre al minimo lo sfruttamento delle risorse. L'esempio più interessante di questa politica è di certo l'Ethical Fashion Africa Programme di Vivienne Westwood, in collaborazione con l'International Trade Center, organismo creato da ONU e World Trade Oganisation. Le borse e gli astucci della collezione 2012 sono stati prodotti grazie al lavoro di circa 600 artigiane keniote che hanno utilizzato materiali di riciclo come i banner pubblicitari dismessi per creare pezzi unici, ora in vendita nelle migliori boutique (a prezzi, tra l'altro, non esagerati). Più della metà del ricavato andrà a finanziare nuovamente il progetto. All'evento di chiusura erano presenti l'ambasciatore del Kenya Josephine Gaita, l'ambasciatore britannico in Italia Christopher Prentice e Carlo D'Amario, CEO Vivienne Westwood. Guarda la fotogallery su facebook.