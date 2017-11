Ecocucina. Il menù di Natale di Lisa Casali

Spesso cuciniamo dei piatti buonissimi, ma, ahimé, produciamo anche montagne di scarti. Ritroviamo il bidoncino dell'umido (perché facciamo la raccolta differenziata, vero?) pieno di bucce, gambi, foglie, lische, semini. Eppure, basterebbe solo essere più curiosi per scoprire che le parti che siamo soliti buttare hanno invece un ottimo sapore e possono essere dei veri e propri ingredienti alla base di sfiziosi piatti. Quella degli sprechi alimentari è sicuramente una questione rilevante: uno studio della FAO del 2011 sottolinea che ben 1,3 miliardi di tonnellate all'anno di cibo si trasformano in rifiuti. Vogliamo continuare così, a sprecare cibo, risorse e denaro o possiamo cambiare qualcosa? Iniziamo adesso! Visto che ci avviciniamo a Natale ecco un'idea per fare un bel regalo a noi stessi e al nostro Pianeta: Lisa Casali ci aiuta a creare il menu da proporre ai nostri commensali in questi giorni di festa. In questo libro ci sono degli spunti interessanti, da replicare (e, perché no, anche da rielaborare) per cucinare con intelligenza e creatività portate originali. Stupirete i vostri ospiti, li renderete felici e farete del bene anche all'ambiente. E poi, restando in tema natalizio, bisogna pensare anche ai regali: perché quest'anno non donare conserve, dolci e preparazioni di base ad amici e parenti? Sarà un piccolo grande pensiero per tutti: per il Pianeta, per gli amici e... per le tasche.