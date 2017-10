Il Salone internazionale del mobile, su LifeGate

Il Salone internazionale del mobile, su LifeGate, è Ecosalone Le novità più interessanti sulla sostenibilità, l'efficienza, l'energia, i materiali, le interviste con architetti, designer e imprenditori sono sul nuovo sito dedicato Ecosalone LifeGate. Un'idea LifeGate sviluppata con Kora per offrire un coverage completo su oggetti, progetti e iniziative eco in esposizione sia alla Fiera di Milano-Rho che nella ricchissima varietà di appuntamenti del Fuorisalone in tutti i quartieri della città. Il sito dedicato è online a partire da lunedì 16 aprile e documenterà in tempo reale le novità più importanti presentate al Salone che esprimono contenuti di sostenibilità, ecoefficienza, tecnologie verdi, innovazione nei materiali e nelle forme. Inviato speciale Giorgio Tartaro, direttore editoriale e volto del canale Leonardo TV Sky 418 Giorgio Tartaro individuerà le realtà d'eccellenza in ambito green del Salone del Mobile documentando con videointerviste i più interessanti risvolti, affiancato dalla redazione LifeGate con un live coverage composto da news, fotogallery, tweet, post su tutti i social media LifeGate: Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, SoundCloud. Inoltre da lunedì 16 tutte le sere alle 18:30 il programma Internazionale su LifeGate Radio proporrà in onda le interviste realizzate nell'ambito del Salone internazionale del mobile. Ecosalone LifeGate: credit Il sito è stato sviluppato dall'agenzia Kora, agenzia di comunicazione digitale specializzata nell'ideazione, nello sviluppo e nella promozione di progetti di comunicazione sui mezzi digitali: web, mobile, social media e Tv digitale.