Corsica a misura d’uomo

La Corsica ha un patrimonio naturale unico: basti pensare che un terzo del suo territorio è stato dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità dall'Unesco e che le diverse riserve sparse sull'isola ospitano più di 2.000 specie vegetali, 68 specie di pesci censite e circa 130 specie di uccelli acquatici. «Ricordiamo spesso ai nostri visitatori che si trovano di fronte a una natura intatta.» afferma Jean Philippe Di Grazia, responsabile del mercato Italia dell'ente del turismo della Corsica. «E' uno dei pochi luoghi in tutto il Mediterraneo in cui si possono trovare ancora porzioni di coste selvagge. Venire in Corsica è un po' come scoprire com'era il Mediterraneo in principio, migliaia di anni fa.» Proprio per questo motivo in Corsica, regione della Francia dalla storia millenaria e che un tempo fu patrimonio genovese, si è potuto sviluppare un tipo di turismo a misura d'uomo e soprattutto rispettoso dell'ambiente. Continua Di Grazia «Pensiamo allo stato di sviluppo delle strutture ospitative: in Corsica non si trovano alberghi di 500 o 600 camere, sono tutte piccole strutture, con una capacità media di 20-25 camere, che quindi impattano meno sull'ambiente. Le altre strutture si sono sviluppate un po' con lo stesso spirito. Lo sviluppo eccessivo mangia la natura. In Corsica questo non succede, la natura è sempre molto presente perché lo scopo numero uno è uno sviluppo turistico nel rispetto dell'ambiente.» Lo testimoniano le varie campagne di comunicazione messe in atto dall'Ente del turismo corso, tra cui il videogioco "I paladini della Corsica", nato appositamente per sensibilizzare i turisti e promuovere vacanze sostenibili. L'operazione è pensata come un gioco interattivo in cui gli utenti difendono le bellezze della Corsica combattendo una serie di ostacoli, come lo smog o i rifiuti perché, conclude Di Grazia «...il successo della Corsica dipende in gran parte dalla sua natura eccezionale, quindi raccomandiamo ai nostri visitatori di essere responsabili e di non rovinarla.» Chiara Boracchi