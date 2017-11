Edifici e spazi verdi, un convegno per ripensare la citt

"Rifertilizzare la città- dove Verde e Acqua si incontrano e si fondono": questo il titolo del convegno organizzato venerdì 28 gennaio dall'Istituto Nazionale di Bioarchitettura (Inbar), con il patronato di Regione Lombardia, all'auditorium "Casa dell'Economia" di via Tonale 30 (Lecco).

L'incontro parte da un'esigenza di fondo, vissuta in particolar modo da chi opera in questo settore: come riprogettare in chiave sostenibile le aree delle nostre città, garantendo un equilibrio tra spazi verdi e zone edificate?

Convivere con inquinamento e scarsità di parchi e giardini all'interno dei centri urbani è diventato infatti talmente familiare da essere vissuto come inevitabile, come prezzo da pagare nel progresso della civiltà, a fronte dell'efficienza di strutture e servizi che utilizziamo ogni giorno. Il progresso della civiltà dovrebbe invece passare attraverso il miglioramento delle condizioni di vita nel suo complesso, in cui l'attenzione al benessere e alla salute dovrebbe assumere un ruolo di primissimo piano.

Tra le proposte che emergeranno dal convegno anche quella di un "Piano del verde" che consenta di conciliare l'esistenza del verde con le aree metropolitane, che permetta di far convivere le rispettive esigenze e di valorizzare la vegetazione nella presenza e nella distribuzione, esaltando l'importante funzione di arredo in armonia con il paesaggio preservando il ciclo naturale delle piante.

Nel corso del convengo verranno infine presentati esempi di progettazione del verde (su piccola e vasta scala) di un paesaggista di fama internazionale come Gilles Clément e riflessioni in corso sui paesaggi urbani della realtà lecchese.