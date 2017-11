Come leggete? Pagine, schermi e nuvole

Si è tenuta giovedì a Milano presso il Palazzo delle Stelline la quinta edizione Editech, la Giornata dell'AIE (Associazione Italiana Editori) dedicata all'innovazione in editoria. Il tema della giornata "Pagine, schermi e nuvole" indica che le abitudini di lettura e il lavoro dell'editore stanno cambiando a livello internazionale: i libri non si leggono più solo sulle pagine, ma anche su appositi device, e-reader, su smartphone, su iPad e i contenuti non sono più fisicamente in un archivio unico, fisico e tangibile, ma anche sulla famosa nuvola, "on cloud". Su queste premesse riaffiorano alla mente, caricandosi ulteriormente di significato (e di domande), le parole di Guglielmo Cavallo, in "Storia della lettura nel mondo occidentale" (2004): "Gli autori non scrivono libri: scrivono testi che diventano oggetti scritti - manoscritti, incisi, stampati e, oggi, informatizzati - maneggiati in maniere diverse da lettori in carne e ossa le cui modalità di lettura variano secondo i tempi, i luoghi, i contesti". Grazie agli approfondimenti degli studi di settore, vediamo come "maneggiano" i testi i lettori di oggi. Durante la sessione di apertura della conferenza internazionale, Angela Bole del BISG (Book Industry Study Group) ha presentato l'indagine che dal 2009 ha fotografato gli atteggiamenti dei consumatori di e-book in America: quasi il 30% degli intervistati a febbraio 2012 ha dichiarato di spendere di più in libri da quando ha iniziato a comprare e-book; il 50% dichiara di comprare più libri in qualsiasi formato da quando ha iniziato a leggere sui e-book chi acquista e-book compra più libri e spende di più. Ma chi compra più e-book in America? Le donne tra i 18 e i 29 anni e tra i 30 e i 44 anni. I compratori forti sono il 22% di tutti coloro che acquistano libri di carta, ma diventano il 35% di chi compra e-book. Per quanto riguarda i supporti di lettura tra gli americani cresce la preferenza rispetto all'anno scorso per i device multifunzione, tablet e smartphone, che dal 13% del 2011 passano al 24%. In Italia secondo Giovanni Peresson dell'Ufficio Studi AIE, le regioni più attive a livello editoriale sono Lombardia e Lazio: la prima conta il 20,1% delle case editrici attive, ma il 32,5% di quelle di eBook; la seconda rispettivamente il 16,1% e il 17,6%. Secondo le cifre dell'Ufficio studi AIE a giugno 2012, gli ebook costituiscono oggi il 4,4% dei titoli in commercio (sono 31.416 titoli a maggio 2012). La lettura digitale è un fenomeno che nel 2011 ha coinvolto il 2,3% degli italiani di età maggiore di 14 anni (52,2 milioni di persone), il 59% in più rispetto al 2010. Diversamente dall'America a leggere più e-book in Italia sono gli uomini: il 61,5% contro il 38,5% delle donne. Per quanto riguarda i supporti, invece gli italiani preferiscono tablet e smartphone, anche se la spesa negli e-reader nel 2011 è stata di 131 milioni di euro, registrando una crescita del 718,8% rispetto all'anno precedente ed è stata pari a 131 milioni di euro; La spesa per l'acquisto di tablet, sempre nello stesso periodo, è nettamente superiore: 472 milioni di euro (+124,8%); maggiore la cifra spesa per l'acquisto di smartphone: 1.670 milioni di euro.