Aiuti per Dritog

Dritog è una regione a 4.500 metri di altitudine negli altopiani del Qinghai, a Ovest della Cina. E' una delle più remote lande del mondo, che si estende per circa 80.000 km quadrati, ed è abitata da gruppi familiari nomadi che vivono allevando yak, da cui dipendono per la loro alimentazione. A quelle altitudini non si possono coltivare cereali, verdura o frutta. Non esistono strade, se non sentieri percorribili a dorso di cavallo. L'unico ospedale dell'intera regione è nella città di Dritog, che dista circa 10 ore di camion su strade polverose e disastrate: a volte i malati non ce la fanno e muoiono durante il tragitto. La popolazione non ha nessun tipo di cognizione di igiene di base, tanto da non comprendere neanche che l'acqua potrebbe essere contaminata e quindi non si può bere, o che lavandosi con acqua pulita si evitano molte malattie causate da batteri. Il tasso di mortalità infantile durante il parto è del 40% e le donne non si vogliono fare assistere dai medici della comunità, perché i medici sono uomini. Queste le premesse di un'avventura avviata da Children in Crisis, che già aveva lavorato in questa regione dal 1997, insieme all'associazione locale Jinpa. E' stato predisposto un programma di formazione a giovani donne della comunità, che poi avranno il compito di assistere le puerpere dei loro villaggi durante il parto, per cercare di diminuire la mortalità infantile e le malattie, sia dei neonati che delle madri. Saranno insegnati princìpi di igiene e di medicina tibetana, la medicina del luogo. La formazione durerà 2 anni; una volta avviato e collaudato, il corso potrebbe essere preso in carica dal governo cinese. Un dottore dell'ospedale di Dritog andrà nei villaggi e, in base alla predisposizione e alla motivazione, sceglierà 50 donne. I corsi poi si tengono presso l'ospedale della città. Consisterà in dimostrazioni pratiche sui principi di igiene più basilari, e verranno anche distribuiti toilet kit con sapone, spazzolino da denti, un asciugamano e un pettine; non dimentichiamoci che le candidate non sapranno ne leggere ne scrivere! Una volta formate, le giovani donne torneranno ai loro villaggi con il nuovo importante compito: assistere le donne in gravidanza e i neonati. Paola Savino