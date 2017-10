Effetti collaterali dell’aspirina

In base allo studio del Professor Carlo Patrono dell'Università di Chieti, pubblicato sulla prestigiosa rivista inglese Lancet, la somministrazione di 100 mg del farmaco salverebbe da ricadute 2 mila pazienti a rischio su 100 mila. Bisogna valutare però i suoi effetti collaterali: sanguinamenti gastrici ne ucciderebbero in un anno un altro 23%. Risultato: per 100 pazienti salvati uno muore.