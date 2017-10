Effetti collaterali della guerra in Afghanistan

La molla per questa decisione, pubblicata pochi giorni fa sul New York Times, è scattata a causa dei conflitti in Afghanistan, dove si gioca, a parte il problema Bin Laden e Taliban, anche l'accesso a riserve petrolifere enormi. Negli USA vive il 5% della popolazione mondiale, la quale consuma il 25% del petrolio estratto. Davanti a questi dati e all'evidente dipendenza di gasolio "straniero" del paese, l'amministrazione Bush ha deciso che bisogna trovare soluzioni per rendersi più indipendenti. Anche se l'iniziativa non parte da una coscienza ecologica, gli ambientalisti e alcuni esperti in energia si dichiarono molto favorevoli al programma freedom car. I problemi sono però due: I tempi per la produzione commerciale di macchine a idrogeno sono lunghi, esperti parlano di almeno 10 anni. Poi va sviluppata tutta una rete di infrastrutture necessarie per le nuove esigenze tecnologiche. Nonostante che l'entità dei finanziamenti pubblici che verranno investiti in freedom car non è ancora resa nota, i valori in borsa delle compagnie legate allo sviluppo delle tecnologie usate per le nuove macchine sono saliti di colpo, con oscillazioni tra i 15 e i 39 %!